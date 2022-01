Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) -- Planon ergänzt sein Angebot im Bereich Immobilienmanagement und -entwicklung durch Projektcontrolling für Immobilieneigentümer und -entwicklerPlanon, das marktführende Unternehmen für Smart Building Management Software, hat heute den Abschluss der Übernahme der COOR GmbH bekannt gegeben, einer international tätigen Gruppe, die auf die Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen für Immobilieneigentümer und -entwickler spezialisiert ist. COOR wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salzburg, Österreich. Mit der Übernahme ergänzt Planon sein Angebot im Bereich Kosten- und Vertriebscontrolling und Finanzoptimierung auf dem europäischen Markt.Als smarte Projektcontrolling-Software für die Immobilienwirtschaft ist COOR darauf ausgerichtet, die Entwicklung von Kosten und Erlösen für alle Beteiligten phasenübergreifend zu planen, zu kontrollieren und zu prognostizieren - auf Vertragsebene genauso wie auf Projekt- und Portfolioebene. COOR bietet deshalb Mobilität, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, Vernetzung mit Unternehmenslösungen wie ERP, DMS oder BI und ein zentrales Informationsmanagement.Pierre Guelen, CEO und Gründer der Planon-Gruppe, erklärt: "Wir freuen uns sehr, COOR bei Planon begrüßen zu dürfen. COOR wird eine wertvolle Ergänzung sowohl zu der im Januar 2021 erworbenen Reasult (https://planonsoftware.com/de/news/planon-erwirbt-eine-mehrheitsbeteiligung-am-immobiliensoftware-unternehmen-reasult-bv/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-planon-acquires-majority-stake-in-reasult-bv) RE Portfolio- und Projektmanagementsoftware als auch zu unseren umfassenden Planon-Immobilienmanagement-Lösungen sein. Der Zusammenschluss wird unseren Kunden solide, erstklassige Möglichkeiten bieten, ihre Immobilienherausforderungen in jeder Phase des Nutzungszyklus von Gebäuden und auf jedem Reife- und Komplexitätsniveau zu meistern. Wir werden die Funktionalitäten von COOR weiterentwickeln, so wie wir es mit den zuvor erworbenen Lösungen wie Reasult, SamFM und conjectFM getan haben."Gerhard Sendlhofer, CEO und Gründer von COOR, zeigt sich erfreut über die Vereinbarung. "Die Angliederung an die schnell wachsende globale Planon-Gruppe bietet eine hervorragende Grundlage für weiteres Wachstum und die Entwicklung unseres Unternehmens und unserer Software-Suite. Unsere Lösungen ergänzen das aktuelle Angebot von Reasult und Planon, wodurch Synergieeffekte entstehen und wir weiterhin innovative Produkte, Dienstleistungen und Werte für Immobilieneigentümer und -entwickler liefern können. Sie unterstützen sie bei der Realisierung ihrer ehrgeizigen Projekte und geben ihnen jederzeit einen vollständigen und aktuellen Überblick über den Projektstatus und belastbare Informationen für Entscheidungen."Pressekontakt:Planon: Birgit Groth,birgit.groth@planonsoftware.com,T: +49 203 9414 121 | COOR: Anita Obermair,office@coor.info,+43 662 452277Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120038/5119626