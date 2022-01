Dr. Gerd Meyer, der seit 2017 Vorstandsmitglied der SOVAG AG ist, wird in den Aufsichtsrat wechseln. An seine Stelle tritt Joanna Aquilina, die als Finanzvorständin übernimmt. Der Liability Manager Gossmann & Cie. gibt zwei personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der SOVAG bekannt: Dr. Gerd Meyer, seit 2017 Vorstandsmitglied der SOVAG AG, wird in den Aufsichtsrat wechseln. An seine Stelle tritt das neue Vorstandsmitglied Joanna Aquilina, die als Finanzvorständin übernimmt. Gemeinsam ...

