FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Easyjet nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen Monate von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 720 auf 680 Pence gesenkt. Analyst Jaime Rowbotham passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zudem seine Prognosen für die nicht abgesicherten Treibstoffkosten des Billigfliegers an die jüngste Ölpreisentwicklung an. Ferner nahm er wegen der Omikron-Variante Kürzungen an seinen kurzfristigen Passagierprognosen für EasyJet vor./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 07:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

