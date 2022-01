Aurelius Aktie überrascht heute mit einem kräftgien Plus von mehr als 5 %. Wie kommt's? Gestern bereits meldete die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) einen Add-on Zukauf für die deutsche "Baudienstleistungsgruppe" BPG und heute legt man - auch nach Grössenordnung - einen "drauf". Die Übernahme in den Niederlanden wird wohl nicht der einzige Grund für den heutigen Anstieg sein, aber bestimmt "das Bild abrunden". Denn die European Imaging Group (EIG), Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities , erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an CameraNU.nl, die rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...