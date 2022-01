Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag mit befestigter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.981,21 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,34 Prozent. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine positive europäischen Anlegerstimmung, nachdem die Überseebörsen an der Wall Street und in Asien gute Vorgaben geliefert hatten. International dürften die am Nachmittag zur Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...