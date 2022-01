DJ Kanadischer Investor Brookfield hat mit Offerte für Alstria Erfolg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der kanadische Investor Brookfield ist mit seinem Übernahmeangebot für die Alstria Office Reit-AG erfolgreich. Im Rahmen des Mitte Dezember gestarteten Übernahmeangebots wurden Brookfield bereits mehr als 50 Prozent der Alstria-Office-Aktien angedient, wie Brookfield Asset Management mitteilte. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle erreicht. Die Annahmefrist endet ab 17. Januar um Mitternacht.

"Als neuer Ankeraktionär sowie als starker strategischer und finanzieller Partner werden wir Alstria in der nächsten Phase ihrer Entwicklung unterstützen", kündigte Brad Hyler, Managing Partner und Head of European Real Estate bei Brookfield, an.

Brookfield hatte sich bereits vor der Offerte einen Anteil von 43 Prozent an dem Immobilienunternehmen gesichert und bietet 19,50 Euro je Alstria-Aktie, das ist den Angaben des Investors zufolge eine Prämie von 34,5 Prozent auf den Kurs vor dem Aufbau der Beteiligung. Vorstand und Aufsichtsrat von Alstria unterstützen das Angebot den Angaben zufolge als "im Interesse der Gesellschaft".

Das Bundeskartellamt hat die Transaktion der Behörde zufolge am 18. November freigegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 06:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.