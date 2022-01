Willkommen zum "eMobility Update"! Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie: Maserati steigt in Formel E ein ++ Volkswagen will ID.4 auch in den USA produzieren ++ Zeekr plant Markteintritt in der EU ++ Tesla hängt VW in China ab ++ Und fahrerloser E-Lieferwagen aus Kalifornien ++ #1 - Maserati steigt in Formel E ein Maserati steigt als erste italienische Automarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...