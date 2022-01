In der Spitze rund 16 Prozent ist die Aktie von Take-Two am Montag abgestürzt, nachdem für 12,7 Milliarden Dollar der Kauf von Zynga bekanntgegeben wurde. Mittlerweile haben Anleger und Analysten den Deal eingeordnet und die Papiere von Take-Two wieder knapp sieben Prozent nach oben getrieben.Anleger zeigten sich angesichts des Übernahmeaufschlags von rund 64 Prozent verunsichert und fragten sich, weshalb Take-Two so viel Geld für einen noch immer unprofitabel wirtschaftenden Konzern ausgibt, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...