Die Ölpreise haben nach ihrem jüngsten Höhenflug erneut zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Mittwoch 84,11 US-Dollar. Das sind 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 53 Cent auf 81,76 Dollar.Die Ölpreise hatten am Dienstag von der wieder gestiegenen Risikofreude an den Kapitalmärkten profitiert. Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank Fed mit ihren geldpolitischen Maßnahmen die hohe Inflation ...

