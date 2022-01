Bei der Übernahmekommission (ÜbK) in Wien ist das detaillierte Angebot der von Vitek kontrollierten CPI Property Group mit Sitz in Luxemburg eingelangt. Das Angebot steht bis 23. Februar. Im Rennen ist auch die S IMMO mit einem Gegenoffert, das noch bis 26. Jänner läuft. CPI, die sich bereits bis zu 32 Prozent an der im Wiener Börsenleitindex ATX gelisteten IMMOFINANZ gesichert hat, will den Immobilienkonzern ...

