Mehr als 600 Millionen Menschen in 175 Ländern greifen jede Woche auf Apples App-Store zu - was natürlich auch App-Entwickler:innen zugutekommt. Sie sollen seit 2008 Umsätze in der Höhe von 260 Milliarden US-Dollar generiert haben. Schon länger befindet sich Apple wegen Einschränkungen bei der Bezahlfunktion in seinem App-Store in verschiedenen Märkten wie den USA und der EU im Clinch mit Entwickler:innen und Wettbewerbshütern. Für Aufsehen gesorgt hat etwa die seit Sommer 2020 währende Auseinandersetzung zwischen Fortnite-Macher Epic Games und Apple. In Südkorea muss Apple jetzt erstmals alternative Bezahlsysteme von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...