(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 12.01.2022 - Weizen und Sojabohnen zeigen sich im elektronischen Handel etwas leichter. An den Aktienmärkten kommt es zu einer Erholung. In Frankfurt klettern die Papiere von Wacker Chemie deutlich. Mais und Sojabohnen bleiben in Chicago weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Wetter in den Anbaugebieten in Lateinamerika veranlasst die Marktteilnehmer zu großer Vorsicht. ...

