Zu den trendstärksten Werten an der Börse zählt seit einigen Tagen Thyssenkrupp. Während der Industriekonzern bereits am morgigen Donnerstag auf einem Kapitalmarkttag über die Pläne für die Wasserstofftochter informieren will, steht eine Lösung für den Stahl weiter aus. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht einen Einstieg des Landes jedenfalls skeptisch."Dem sind durch EU-Recht sehr, sehr enge Grenzen gesetzt", so der CDU-Politiker vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...