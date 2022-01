Ein 19-jähriger Startup-Gründer behauptet, sich aus der Ferne in mehr als 25 Autos des US-Herstellers Tesla gehackt zu haben. Die Zugriffe sollen in 13 Ländern erfolgt und wegen eines Softwarefehlers möglich gewesen sein. Im mittelfränkischen Dinkelsbühl arbeitet der 19-jährige David Colombo, der sich selbst als Spezialist für die IT-Sicherheit bezeichnet, am Aufbau seines Cybersecurity-Unternehmens Colombo Technology. Dem bislang weniger bekannten Unternehmen und seinem Gründer wird nun internationale Aufmerksamkeit zuteil. Mehr zum Thema Tesla-Besitzer schürft mit Model 3 angeblich Ethereum im...

Den vollständigen Artikel lesen ...