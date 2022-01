Der Jahresauftakt bei Energietiteln wie BP oder TotalEnergies war bereits stark - und es sieht aktuell ganz danach aus, als könnte sich dieser positive Trend weiter fortsetzen. Denn die Ölpreise haben nach ihrem gestrigen Höhenflug heute erneut zugelegt. Brent, WTI & Co hatten am Dienstag von der wieder gestiegenen Risikofreude an den Kapitalmärkten profitiert. Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank Fed mit ihren geldpolitischen Maßnahmen die hohe Inflation in den Griff bekommen kann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...