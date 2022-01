Dietikon (ots) -Die Chicorée Gruppe steigert den Gesamtumsatz im Jahr 2021 um 13% auf 153 Millionen CHF.Trotz der unsicheren Marktsituation, vor allem im stationären Handel, legt Chicorée im Jahr 2021 wieder stark zu. "Wir freuen uns sehr, dass wir auch im 2021 den Vorjahresumsatz ausserhalb der erneut angeordneten Filialschliessungen steigern konnten. Für das nun angelaufene Jahr 2022 rechnen wir mit einem schwierigeren Marktumfeld, bedingt durch Rohstoffpreiserhöhungen, Verzögerungen in der Lieferkette und einer nach wie vor eher gedämpften Konsumentenstimmung im Detailhandel", so Thomas Ullmann, CEO der Chicorée Gruppe.2021 wurden 7 neue Filialen eröffnet. Neu zählt die Chicorée Gruppe 170 Standorte in allen Landesteilen der Schweiz und beschäftigt über 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Gelungener Generationenwechsel in der Geschäftsführung2020 trat Jörg Weber, Inhaber und Gründer der Schweizer Modekette Chicorée, nach über 38 Jahren operativer Tätigkeit in den Verwaltungsrat zurück und übergab die Geschäftsführung an den neuen CEO Thomas Ullmann und die beiden Söhne Pascal Weber und Mathias Weber, welche durch ihre neuen Funktionen als Co-CEOs in die Geschäftsführung eintraten.Das erste Geschäftsjahr für Chicorée unter der neu aufgestellten Geschäftsführung zeigt sich sehr erfolgreich. "Innovationen in allen Abteilungen und der konzentrierte Fokus auf die Digitalisierung treiben das Wachstum von Chicorée voran", sagt Thomas Ullmann."Es macht mich stolz, mit Thomas Ullmann und meinen beiden Söhnen die operative Führung an die nächste Generation erfolgreich übergeben zu haben. Dieser Generationenwechsel hat sich schon stark bemerkbar gemacht und das Wachstum noch weiter vorangetrieben", sagt Jörg Weber, Verwaltungsratspräsident der Chicorée Gruppe.Start im E-Commerce auf dieses Jahr verschobenDer Start im E-Commerce wurde auf Grund diverser logistischer Herausforderungen auf dieses Jahr verschoben. Die ersten Pakete werden das Chicorée Logistikcenter in Brunegg AG diesen Frühling verlassen.Weitere Expansion mit Fokus RomandieFür das Jahr 2022 strebt Chicorée weiterhin ein hohes Tempo und weiteres Wachstum an. Es sind 5 bis 10 neue Standorte geplant. Vor allem die Region Romandie bietet nach wie vor grosses Wachstumspotential.Pressekontakt:Chicorée Mode AGPascal WeberKanalstrasse 88953 Dietikon / ZHT: +41 43 244 48 48E: p.weber@chicoree.chOriginal-Content von: Chicorée Mode AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059304/100883826