Der Gold-Explorer Cartier Resources blickt 2022 vor allem auf sein Flaggschiffprojekt, die Chimo-Goldmine in Québec. Hierfür bereitet ein externer Gutachter eine Wirtschaftlichkeitsrechnng (PEA) vor. Daneben soll die Exploration des Fenton-Goldprojekts vorangetrieben werden.

Cartier Resources: Operative Fortschritte in schwachem Marktumfeld

Für Explorationsgesellschaften war 2021 kein leichtes Jahr. Trotz des schwachen Goldmarktumfelds hat sich Cartier Resources (0,15 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) aber operativ weiterentwickelt. So legte man im Frühjahr eine neue Ressourcenschätzung für das Flaggschiffprojekt Chimo-Mine vor. Die historische Goldmine kommt damit auf inzwischen mehr als 2 Mio. Unzen Gold (ausführlich an dieser Stelle). Das macht das Unternehmen für jeden kleinen und mittleren Goldproduzenten Nordamerikas interessant und Cartier somit zu einem Übernahmekandidaten. Da Chimo zentral in der Mining-Region Val-d'Or liegt und über eine solide INfrastruktur verfügt, kämen vor allem die dort aktiven Goldminer wie Agnico Eagle, Eldorado Gold, O3 Mining oder auch Monarch Gold in Frage. Allerdings befindet sich Agnico als Cartier-Großaktionär (16,4% der Anteile) in der Pole Position.

PEA für Chimo in Arbeit

