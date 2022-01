DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

STEMMER IMAGING erhält Rekordauftrag im Bereich Artificial Vision



12.01.2022 / 15:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Puchheim, 12. Januar 2022



STEMMER IMAGING erhält Rekordauftrag im Bereich Artificial Vision



Puchheim, 12. Januar 2022 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat zu Jahresbeginn einen strategisch bedeutsamen Auftrag in Rekordhöhe für eine technologisch innovative Folgeentwicklung erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf über EUR 12 Mio. Die vollständige Auslieferung an den Kunden ist in diesem Geschäftsjahr geplant. Der Auftrag aus dem Bereich Sports & Entertainment umfasst eine Kombination aus innovativer Bildverarbeitungslösung ergänzt durch Mehrwert-Dienstleistungen. STEMMER IMAGING profitiert somit erneut von seiner deutlichen Positionierung in diesem Artificial-Vision-Segment. Der Auftrag liefert einen weiteren Beitrag, den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 erneut im zweistelligen Prozentbereich zu steigern und ein Konzern-EBITDA von über EUR 20 Mio. zu erzielen. Weitere Informationen zu STEMMER IMAGING finden Sie unter www.stemmer-imaging.com. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 ist für den 23. Februar 2022 geplant. Über STEMMER IMAGING:

STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice. Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox". VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Arne Dehn

Vorstandsvorsitzender

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Tel.: +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com

12.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de