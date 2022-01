Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Gründe für die steigenden Strompreise am Do., 13. Januar 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Moderation: Britta KraneAls Dirk Damköhler Ende Dezember einen Brief seines pfälzischen Energieversorgers öffnete, traute er seinen Augen nicht: Er soll nämlich künftig gut 25 Prozent mehr für seinen Strom zahlen. Wie ihm geht es in Rheinland-Pfalz gerade zehntausenden von Stromkunden. Viele Versorger heben die Preise an, wechseln ist kaum möglich, der Markt scheint außer Kontrolle. Auch, weil einige kleinere Stromanbieter sich verkalkuliert haben und die zugesagten Strompreise nicht halten können. Verbraucherschützer:innen kennen das Problem und fordern von der Politik, zu handeln. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Christoph Mautes hat recherchiert.Weitere Themen der Sendung:- Zur Sache Pin: Warum ist die Inflation so hoch?- Sind Lebensmittel zu billig? Was Rheinland-Pfälzer zur Debatte um Ramschpreise sagen- Omikron und kein Ende der Pandemie - Wann kommt die vierte Impfung?- Protest-Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen - Wer läuft da mit und warum?- Kritik am Wiederaufbau im Ahrtal - Zu wenig Raum für die Ahr?- Schöne Aussicht oder 5G? Ärger um Funkmast in Bechtolsheim- Trabert for President - Die Linke nominiert den Mainzer Sozialmediziner und Obdachlosenarzt für das Amt des Bundespräsidenten"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5119972