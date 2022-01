Europas erstes Tech-IPO nimmt Formen an. Am Mittwoch gab WeRock, das Unternehmen hinter dem File-Sharing-Dienst WeTransfer, bekannt, seinen Börsengang vorzubereiten. Dieser soll an der Euronext im Amsterdam stattfinden. Das Emissionsvolumen wird laut Unternehmensangaben im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen.Beim Börsengang will das Unternehmen neue Papiere im Wert von 160 Millionen Euro ausgeben. Darüber hinaus sollen auch bestehende Aktien platziert werden. In welchem Umfang, dazu ...

