Die Aktie von FuelCell Energy befindet sich seit Mitte November im kontinuierlichen Abwärtstrend. Nun erreichte ein 7,4-Megawatt-Brennstoffzellenprojekt in Long Island, New York, den bedingten kommerziellen Betrieb. Das ist Teil der Bestrebungen, eine Mülldeponie in einen Park für saubere Energie umzuwandeln.Mit drei Brennstoffzellenplattformen in Brookhaven soll die Stromversorgung im Zentrum von Long Island gesichert werden. Damit können den Unternehmensangaben zufolge zukünftig etwa 7.500 Haushalte ...

