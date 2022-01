DJ Enria: EZB will keine Basel-Übergangsregelung für Hauskredite

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, hat Bedenken gegen Übergangsregeln für Wohnimmobilien- und Mittelstandskredite angemeldet, die die EU-Kommission während der schrittweisen Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 in europäisches Recht anwenden will. Wie Enria in einer Rede vor dem Finanzausschuss des französischen Senats deutlich machte, sind ihm diese Übergangsregeln besonders mit Blick auf Immobilenkredite ein Dorn im Auge.

"Wie die aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten zeigen, sind Schlüsselbereiche wie Wohnimmobilienkredite leicht anfällig für den Aufbau von Risiken und sollten auf keinen Fall einseitig von der EU mit weniger strengen Regeln belegt werden", sagte Enria laut veröffentlichtem Text.

Die EU-Kommission hatte im Oktober einen Vorschlag zur Umsetzung von Basel 3 gemacht, der den Vorschlag des Baseler Ausschusses eines Output Floors von 72,5 Prozent aufnahm. Das bedeutet, dass die mit internen Modellen berechneten Risikoaktiva mindestens 72,5 Prozent der mit einem sogenannten Standardansatz berechneten Aktiva entsprechen müssen. So haben Banken weniger Möglichkeiten, ihren Eigenkapitalbedarf kleinzurechnen.

Laut Kommission können während der 2025 beginnenden Umsetzung der neuen Regeln aber Erleichterungen angewendet werden, die bestimmte risikokoarme Hypothekenkredite und Kredite an Unternehmen ohne Rating (Mittelständler) betreffen. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB), hatte dazu erklärt: "Leider sind die entsprechenden Vorschläge zeitlich begrenzt. Wir wissen nicht, was nach 2030 sein wird." Die EZB scheint selbst von diesem Vorgehen nichts zu halten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte am Morgen angekündigt, dass Banken künftig für Wohnimmobilienkredite einen zusätzlichen Eigenkapitalpuffer von 2 Prozent vorhalten müssen. Zudem wurde für alle Kredite ein antizyklischer Kapitalpuffer von 0,75 Prozent angekündigt.

