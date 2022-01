Schnelltest erkennt und unterscheidet Bakterien- von Virusinfektionen in 10 Minuten

Die Clinical Commissioning Group (CCG) in Liverpool und die Community Pharmacy Liverpool haben heute eine neue klinische Dienstleistung angestoßen, durch die mehr als 100 Apotheken einen 10-minütigen Schnelltest zur Unterscheidung von bakteriellen und viralen Atemwegsinfektionen anbieten können.

Now available at 100+ pharmacies across Liverpool, the FebriDx point-of-care test detects and differentiates bacterial v. viral respiratory infections in 10 minutes. The FebriDx test will be used for patients with an acute cough at pharmacies under a new minor ailments service known as Pharmacy First, to enable rapid diagnoses and appropriate antibiotic prescribing without the need for a GP appointment first. (Photo: Business Wire)