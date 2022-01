DJ Freenet will im 1. Quartal bis zu 4,2 Mio Aktien zurückkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter Freenet will auch in diesem Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 sollen bis zu 4,2 Millionen Aktien der Gesellschaft über die Börse erworben werden, das entspricht ca. 3,28 Prozent des Grundkapitals, wie die Freenet AG mitteilte. Dafür will das Unternehmen insgesamt bis zu 22 Millionen Euro ausgeben. Der Rückkauf soll am 13. Januar beginnen und wird längstens bis zum 31. März laufen. Die zurückgekauften Aktien sollen unter Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.

January 12, 2022 13:01 ET (18:01 GMT)

