Die neuen autonomen Lieferwagen von Nuro sollen in den USA Einkäufe autonom ausliefern. Nuro will zehntausende Modelle produzieren. Nuro hat seinen neuen autonomen Lieferroboter vorgestellt. Das neue Modell fahre elektrisch, sei besonders sicher und leicht zu bedienen, schreibt Nuro in einem Blogpost. Der Wagen könne in großen Mengen produziert werden. Es ist der dritte autonome Lieferwagen, den Nuro entwickelt hat. Airbag für mehr Sicherheit Der Roboter kann gut 70 km/h schnell fahren. Für mehr Sicherheit soll vor allem ein...

