Die innovative Maxi Comfort-Bindetechnologie von Attindas Hygiene Partners reduziert die CO2-Emissionen

Attindas Hygiene Partners ist stolz darauf, die Einführung seiner CO2-armen Inkontinenz-Schutzunterwäsche für Erwachsene in ganz Europa bekannt geben zu können. Durch den Einsatz des neuen Produktdesigns, bei dem die herkömmliche Klebeverbindung durch eine Ultraschallverbindung ersetzt wird, ist Attindas nun in der Lage, den Ausstoß von Treibhausgasen, einschließlich Kohlendioxid, messbar zu reduzieren und die Umwelt weniger zu belasten. Diese Technologieinvestition ergänzt die jüngsten erfolgreichen Markteinführungen von Attindas in Nordamerika und Spanien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005198/de/

New Attindas Protective Underwear (Graphic: Business Wire)

Das neue Produktdesign verbessert darüber hinaus den Tragekomfort und sorgt für einen bequemeren, passgenauen Sitz. Durch die Erhöhung des elastischen Materials im gesamten Produkt von oben nach unten wird eine Schutzunterwäsche geschaffen, die sich einer Vielzahl von Körperformen und -größen anpassen kann.

"Wir bei Attindas haben es uns zum Ziel gesetzt, effektive, erschwingliche und weithin verfügbare Lösungen anzubieten, die Menschen mit Inkontinenz im Erwachsenenalter dabei helfen, ihr Leben jeden Tag mit Gesundheit, Würde und Komfort zu genießen", sagte Chad M. Lang, Leiter des globalen Marketings bei Attindas. "Diese Innovation im Bereich der Schutzunterwäsche bietet unseren Verbrauchern ein Erlebnis, das eher dem Tragen herkömmlicher Unterwäsche entspricht, und verbessert gleichzeitig das Nachhaltigkeitsprofil unseres Produktsortiments. Wir freuen uns darauf, dass die Nutzer unserer Schutzunterwäsche und die von uns unterstützten Partner-Marken im Einzelhandel in Europa dieses neue Produkt kennenlernen werden, wenn wir ihnen diese Innovation für ihren nächsten Einkauf anbieten."

Werbevideo für Attends Pull-On-Schutzunterwäsche:

https://youtu.be/Hqok7g5L1LY

Über Attindas

Attindas Hygiene Partners mit Sitz in Raleigh, NC, USA, umfasst ein Portfolio von Unternehmen wie Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products und HDIS in Nordamerika sowie Laboratorios Indas und Attends Healthcare AB in Europa. Attindas entwickelt, fertigt und vermarktet absorbierende Hygieneprodukte für die USA, Kanada, Europa und Exportmärkte weltweit. Zu den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens gehören unter anderem Inkontinenzwindeln für Erwachsene und Babywindeln für die Bereiche Gesundheitswesen, Einzelhandel und Direktvertrieb unter den bekannten Marken wie Attends, Incopack, Indasec, Chelino und Comfees. Attindas beliefert außerdem Einzelhändler in Nordamerika und Europa mit einer breiten Palette von Eigenmarken. Erfahren Sie mehr unter www.attindas.com.

Attindas Hygiene Partners

8020 Arco Corporate Drive, Suite 200, Raleigh, NC 27617

+1 919-237-4000

contact@attindas.com

www.attindas.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005198/de/

Contacts:

Frau Tia Schulstad

+1 (919) 237 4000

contact@attindas.com