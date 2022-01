Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Crown Sterling Limited LLC gibt heute die Einführung seiner nativen Wallet- und Secure-Messaging-Anwendung für die Öffentlichkeit bekannt. Die Desktop-Anwendung, die sowohl auf Windows® als auch auf Mac® verfügbar ist, unterstützt die Speicherung und Übertragung des Utility-Tokens Crown Sovereign (CSOV). Die App kann hier heruntergeladen werden.Die App ermöglicht es den CSOV-Inhabern, ihre Token zu speichern, Überweisungen in und aus dem Wallet vorzunehmen und auf Details zum Entsperren des privaten Token-Verkaufs zuzugreifen. Die Token-Inhaber können die Mail-Funktion der App außerdem dazu nutzen, um verschlüsselte Nachrichten und digitale Assets mit dem firmeneigenen kryptografischen Protokoll CrownEncrypt zu senden."Wir freuen uns, die App für das Wallet auf den Markt zu bringen, und bald kommt unsere mobile iOS-App. Kurz darauf soll es auch eine Android-Version geben. Wir freuen uns über unseren Utility Token, seine Fähigkeiten in der App und vor allem unsere Roadmap für neue Produkte", erklärte CEO Robert E. Grant. Die Crown Sterling-Roadmap zielt darauf ab, eine NFT-Sammlerstücke-Funktion einzuführen, Verbesserungen an der Kryptografie für sichere Nachrichtenübermittlung und der Zustandsübergangsfunktion der Blockchain sowie neuartige Datenkomprimierungstechnologien in den Jahren 2022 und 2023 vorzunehmen. Der Crown Sovereign (CSOV), ein quantenresistenter Utility-Token, ermöglicht es den Benutzern, bei jeder Transaktion in der Crown Sterling-App an der sicheren Übertragung ihrer Daten teilzunehmen.Der CSOV wurde im Oktober und Dezember 2021 an den Börsen FMFW und HitBTC notiert. Der CSOV-Token wird durch ein quantenresistentes Blockchain-Sicherheitsprotokoll gestützt, das exklusiv von Crown Sterling entwickelt wurde. CSOV wurde erfolgreich als das erste Blockchain-Dienstprogramm zur One-Time-Pad-Verschlüsselung entwickelt, das sichere Kommunikation, Datenschutz und Kontrolle ermöglicht.Informationen zu Crown Sterling Limited LLCCrown Sterling ist ein Pionier im Bereich der Technologien für die Souveränität persönlicher Daten und hat als erstes Unternehmen eine quantenresistente One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion einer Blockchain implementiert, die den Ablauf von Transaktionen in einem Netzwerk darstellt. Der Crown Sovereign (CSOV), ein quantenresistenter Utility Token, ermöglicht den Nutzern die Nutzung einer breiten Palette von Produktangeboten, einschließlich quantenresistenter Kryptographie und NFTs sowie anderer zukünftiger Kompressionstechnologien. Crown Sterling freut sich darauf, die führende Plattform für Daten- und Digital Asset Management zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.crownsterling.io/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1724250/CSOV_utility_token.jpgPressekontakt:+1-949-260-1700,https://www.crownsterling.io/Original-Content von: Crown Sterling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158688/5120067