Anhaltende Sorgen um steigende Zinsen sind zuletzt zwar nicht einfach verschwunden. Sie sind aber an der Börse wieder etwas in den Hintergrund gerückt. In der Folge konnten sich viele Titel wieder spürbar verbessern. Vor allem die Tech-Branche freute sich über Aufschläge. Allerdings wirkte sich die bessere Stimmung nicht überall aus.BioNTech (US09075V1026) musste etwa gestern wieder einmal rote Vorzeichen hinnehmen und verpasste damit wieder einmal den Sprung über die 200-Euro-Linie. Dabei gab es eigentlich sogar hoffnungsvolle Neuigkeiten zu ...

