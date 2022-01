Volvo Group, Bayer, Henkel, RHI Magnesita, Future Planet initiieren Erfahrungsaustausch zu Einblicken, Strategien und Erfolgsmethoden für die Realisierung nachhaltigerer Lieferketten

FourKites kündigt heute seinen 2022 Global Supply Chain Sustainability Summit an. Auf dieser virtuellen Konferenz werden sich führende Akteure im Bereich Lieferketten darauf konzentrieren, durch die Transformation von Lieferketten positive Umweltauswirkungen voranzubringen. Die halbtägige Veranstaltung wird am 9. März 2022 live aus Amsterdam übertragen und weltweit an die Teilnehmenden gestreamt.

Nachhaltigkeit steht weiterhin zunehmend im Fokus von Unternehmen auch angesichts der Disruptionen von Lieferketten durch die Pandemie. Laut einer Umfrage von Reuters und FourKites intensivieren 84 der führenden Akteure im Bereich Lieferketten in Europa entweder ihre Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit oder konzentrieren sich weiterhin darauf. 65 Unternehmen der S&P 500 hatten sich vor dem COP26-Gipfel Netto-Null-Zielvorgaben gesetzt. Viele dieser Unternehmen bitten ihre Händler, Daten zu Treibhausgasemissionen zu veröffentlichen. Viele Unternehmen haben zudem ihr Engagement auf soziale Probleme wie das Wohlergehen der Beschäftigten und die Vielfalt der Lieferanten ausgedehnt.

Der Global Supply Chain Sustainability Summit von FourKites wird deutlich machen, wie Unternehmen mittels Transparenz, Technologien und Kooperationen umweltfreundlichere Lieferketten und Logistikprozesse aufbauen können. Infolgedessen werden Unternehmen in der Lage sein, sinnvolle Fortschritte zu machen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Donal Daly, Technologieunternehmer, Autor und Gründer von Future Planet, ist dabei einer der Vordenker. Er wird seine einzigartige Perspektive zum nachhaltigen Wachstum von Unternehmen darlegen. Andere Sprecher sind führende Akteure im Bereich Lieferketten von Unternehmen wie Bayer, RHI Magnesita, Henkel, Hoyer Group und Tetra Pak. Sie werden über Themen wie u. a. alternative Energiestrategien, Elektromobilität und Umkehrlogistik bis hin zu recycelten Materialien sprechen.

"Die beispiellosen Disruptionen der letzten paar Jahre haben als Alarmsignal für Unternehmensleitungen weltweit gewirkt", sagte Dan Tram, Leiter Investitionen bei Volvo Group Venture Capital. "Wir müssen schneller werden zusammen mit unseren Kunden, Lieferkettenpartnern, Regierungen, Gesellschaften und anderen Interessengruppen -, um sauberere, sicherere und rundere Transportlösungen zu entwickeln und anzubieten, so dass wir unsere gemeinsamen und individuellen Ziele jeweils erreichen können. Der FourKites Summit ist eine wichtige Veranstaltung, und wir freuen uns darauf, zusammen mit Fachkollegen aus aller Welt daran teilzunehmen."

"Wir freuen uns, dass wir eine Veranstaltung organisieren können, bei der einige der herausragendsten Unternehmen und Akteure der Welt im Bereich Lieferketten mitwirken und ihre Einblicke dazu weitergeben, wie man mittels innovativer neuer Lieferketteninitiativen positive, quantifizierbare Auswirkungen für die Gesellschaft und die Umwelt erzielen kann", sagte Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Wir freuen uns darauf, mit diesen Vordenkern zusammenzuarbeiten und von ihnen etwas über neue Technologien, Prozesse und Programme zu lernen, die etwas bewirken."

Über FourKites

FourKites ist die weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz, welche die Transparenz über den Transport hinaus auf das Gelände, das Lager, die Geschäfte und darüber hinaus ausdehnt. FourKites verfolgt täglich mehr als 2,5 Millionen Sendungen über Straße, Schiene, See, Luft, Paket und Kurier und ist in 176 Ländern aktiv. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 750 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller verlassen sich auf FourKites für die Transformation ihres Geschäfts und für die Schaffung agilerer, effizienterer und nachhaltigerer Lieferketten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

