An Heiligabend hat NEL Hydrogen Fueling, eine Tochtergesellschaft von NEL ASA, eine große Bestellung von mehreren H2Station-Wasserstofftankstellen in den USA erhalten. Der Aktie des Unternehmens bescherte der Auftrag einen gehörigen Auftrieb - doch hält der Höhenflug an?? NEL ASA erhält große Bestellung von H2Station-Wasserstofftankstellen ? Installation für 2022 und 2023 geplant ? Aktienkurs nach kurzzeitigem Auftrieb wieder im SinkfugGroße Bestellung von Wasserstofftankstellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...