DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. Januar

=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q, Lippstadt 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Mannheim *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q, London 08:30 EU/Abschluss informelles Treffen der Verteidigungsminister (seit 12.1.), Brest 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Debatte über Wirtschaft und Klimaschutz (09:00) sowie Arbeit und Soziales (13:35), Berlin 09:30 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Video-PK zu den wirtschaftspolitischen Heraus- forderungen 2022 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK, Berlin 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, Kapitalmarkttag (virtuell) zum Wasserstoffgeschäft *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme (virtuell) an einer Veranstaltung von UBS 14:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Philadelphia Business Journal *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 207.000 16:00 US/Fed, Nominierungsanhörung von Fed-Gouverneurin Brainard vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und Stadtentwicklung, Washington 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz und niederländischer Ministerpräsident Rutte, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Virginia Bankers Association und der Virginia Chamber of Commerce 19:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Milwaukee Business Journal - EU/informelles Treffen der Außenminister im Gymnich-Format (bis 14.1.), Brest - AT/Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Treffen des Ständigen Rats zu den Spannungen zwischen der Nato und Russland, Wien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

