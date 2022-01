Die Lufthansa will ihre zahlreichen attraktiven Slots (Start- und Landerechte) an beliebten Flughäfen auch weiterhin behalten. Nach den derzeitigen Regeln zur Mindestnutzung muss die Airline dafür in Zeiten niedriger Nachfrage auch sogenannte Leerflüge durchführen, um die Slots auch künftig zu besitzen. Über diese umweltschädliche Regelung hatte sich kürzlich Lufthansa-Chef Carsten Spohr beklagt. Nun kam der Konter von Ryanair. So erklärte der Chef des irischen Billigfliegers, Michael O'Leary: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...