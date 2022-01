DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ENERGIESTEUERN - Angesichts der stark steigenden Energiepreise hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine milliardenschwere Entlastung für Verbraucher und Wirtschaft gefordert. "Wir brauchen eine große Energiesteuerreform", sagte Söder dem Handelsblatt. "Die massive Inflation und die explodierenden Energiepreise erfordern ein Gegensteuern." Der CSU-Chef schlug ein Entlastungspaket mit mehreren Elementen vor, u.a. die Abschaffung der EEG-Umlage in diesem Jahr und eine deutliche Senkung der Stromsteuern. (Handelsblatt)

KRITISCHE INFRASTRUKTUR - In Kraftwerken und anderen Betrieben der sogenannten kritischen Infrastruktur gibt es nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft noch keine Personalengpässe aufgrund vermehrter Quarantänefälle. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, sagte der Rheinischen Post: "Stand heute ist die Lage in den Unternehmen noch entspannt. Die Unternehmen haben die aktuelle Lage genau im Blick und bewerten sie regelmäßig neu." (Rheinische Post)

PCR-TESTS - Die Medizinlabore in Deutschland haben eine Priorisierung bei PCR-Coronatests gefordert und angesichts hoher Infektionszahlen vor Engpässen gewarnt. "Die hohen Infektionszahlen gehen mit vielen Tests einher. Weil derzeit kaum priorisiert wird bei PCR-Tests, stoßen die Labore in Deutschland zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen", sagte der Vorsitzende der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller, der Rheinischen Post. Das sei für erkrankte Menschen oder Einrichtungen wie Krankenhäuser kritisch. (Rheinische Post)

CORONA-TESTS - Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen stehen im Kampf gegen die Omikron-Welle nach Einschätzung des Leiters des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, bald voraussichtlich nicht mehr genügend Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung. "Wir werden mit Sicherheit wie bei allen knappen Ressourcen Kapazitäten bündeln müssen, wo es erforderlich ist. Das gilt auch für Tests", sagte Breuer. "Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang", sagte er. (Süddeutsche Zeitung)

E-FUELS - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) setzt für die Dekarbonisierung des Autoverkehrs derzeit nicht auf synthetische Kraftstoffe. "Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb", sagte Wissing dem Tagesspiegel. E-Fuels werde man vor allem für den Flugverkehr brauchen, betonte Wissing. "Auf absehbare Zeit werden wir aber nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben." (Tagesspiegel)

LAUTENSCHLÄGER - Etwas mehr als zwei Jahre nach ihrem Rücktritt als EZB-Direktorin hat Sabine Lautenschläger einen neuen Job. Die 57 Jahre alte Juristin hat sich der Anwaltskanzlei Co-vington angeschlossen, wie die Börsen-Zeitung exklusiv erfahren hat. Sie werde am Frankfurter Standort als Senior Adviser im Public-Policy-Team arbeiten, heißt es von Seiten der international tätigen Kanzlei. Sebastian Vos, Leiter des globalen Geschäftsbereichs Public Policy bei Covington, hob Lautenschlägers "Erfahrungen im Umgang mit den europäischen Institutionen sowie mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt" hervor. (Börsen-Zeitung)

