Nachdem die Unterstützungszone um 45.000 Zählern bärisch aufgelöst wurde, kam es zu Beginn dieses Jahres zu einem heftigen Rückfall auf ein Niveau von 39.558 US-Dollar. Am Montag drehte der Bitcoin an dieser Stelle zur Oberseite ab und stieg an rund 44.000 US-Dollar im gestrigen Handel an. Weitere Gewinne können zwar noch vollzogen werden, allerdings ist der Future von einer Bodenbildung noch weit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...