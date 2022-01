Per 1. Januar 2022 hat das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an der Sokol Engineering S.r.L. übernommen.Sokol hat den Sitz im italienischen Tavagnacco bei Udine und erzielt einen jährlichen Umsatz von 3,0 Millionen Euro, wie Schlatter am Donnerstag mitteilte. Sokol bietet verschiedene Anlagen zur Drahtherstellung ...

