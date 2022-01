Der Autozulieferer hat im zweiten Geschäftsquartal wegen Chip-Engpässen bei deutlich sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Unter dem Strich sackte der Gewinn laut Halbjahresbericht in den drei Monaten per Ende November um gut zwei Drittel auf 47 Mio. Euro ab. Je Aktie verdiente HELLA 0,42 nach 1,38 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT sank ebenfalls um gut zwei Drittel auf 64 Mio., der Umsatz um gut ein Zehntel auf 1,564 Mrd. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

HELLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de