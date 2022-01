DGAP-News: 777 Capital Partners AG / Schlagwort(e): Immobilien

777 Capital Partners übernimmt Asset Management eines Serviced Apartment-Neubaus in Frankfurter Bestlage



13.01.2022 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



777 Capital Partners übernimmt Asset Management eines Serviced Apartment-Neubaus in Frankfurter Bestlage Erwerb der Ende 2021 fertiggestellten Immobilie in der Eschersheimer Landstraße erfolgt durch die W5 Group von Ralph Winter

777 Capital Partners übernimmt das Asset Management des Projektes

Betreiber NUMA plant den Betrieb des Apartmentkomplexes mit 100 Zimmern im 1. Quartal 2022 aufzunehmen Baar-Zug (Schweiz), 13. Januar 2022. Die 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) übernimmt das Asset Management eines Serviced Apartment-Neubaus mit 100 Zimmern und einer Bruttomietfläche von knapp 6.000 Quadratmetern in zentraler Lage Frankfurts. 777 Capital Partners konnte die international tätige NUMA Group (NUMA) als Betreiber gewinnen, die einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet hat. Der Betrieb der Serviced Apartments soll kurzfristig anlaufen. Der Erwerb des Objektes von einem Verkäuferkonsortium erfolgt durch das Family Office W5 Group. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Thomas Landschreiber, Partner und Mitgründer von 777 Capital Partners: "Mit diesem Projekt erweitern wir unser Portfolio um einen vielversprechenden Apartmentkomplex in absoluter Toplage. Die zentrale Anbindung, moderne Ausstattung und hohe Dichte der Unternehmen im unmittelbaren Umfeld machen das Projekt zu einer attraktiven Unterkunft - sowohl für Geschäftsreisen als auch für Reisende in die Mainmetropole."



Die von NUMA betriebenen 100 Apartments verfügen über eine durchschnittliche Fläche von rund 30 Quadratmetern. Im Gebäude befindet sich weiterhin ein Café mit angeschlossenem Pilates-Studio. Die Lage unweit des Eschenheimer Tors ist nur wenige Schritte von der Innenstadt und dem Bankenviertel entfernt. Erstklassige Einkaufsstraßen sowie die historische Altstadt sind ebenfalls fußläufig erreichbar. Das Gebäude ist hervorragend an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden, einschließlich des nahegelegenen Hauptbahnhofs, mit direkter Verbindung zum Frankfurter Flughafen.



Presseanfragen



Agentur

Jan Hutterer

Fon: +49 172 346 2831

jan.hutterer@kirchhoff.de



Unternehmen

Markus Dickopf

Mobil: +49 69 99 99 888 12

m.dickopf@777capital.com



über die 777 Capital Partners AG

777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) mit Sitz in Baar ist ein Investmentmanager und Co-Investor, gegründet von Ralph Winter, Thomas Landschreiber und Micha Blattmann. Als spezialisierte Value-Add Investment-Boutique und Co-Investor für Immobilien in der DACH Region, bietet die Firma ihren Investmentpartnern fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Asset-Management. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. 777 Capital Partners verfügt über weitere Büros in Frankfurt und ist im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen.

Weitere Informationen sind unter www.777capital.com verfügbar oder folgen Sie uns auf LinkedIn.



Über die NUMA Group

NUMA mit Sitz in Berlin ist ein führender europäischer Betreiber von Serviced Apartments für moderne Reisende. NUMA als verlässlicher Partner für Investoren, Eigentümer und Entwickler verwendet eigens entwickelte Technologie-basierte Betreiberlösungen, die die betrieblichen Abläufe größtenteils automatisieren sowie Kosteneffizienzen und Erträge steigern. NUMA betreibt erfolgreich über 2.300 Einheiten in Europäischen A-Städten, unter anderem in Berlin, Frankfurt, München, Rom, Mailand, Madrid, Barcelona, und Wien.

https://partner.numastays.com



über die W5 Group

Die 2009 gegründete W5 Group ist das Single Family Office des Immobilieninvestors und Unternehmers Ralph Winter. Die W5 Group verfügt über Investmentteams in den USA und Europa mit Büros in New York, Washington DC, Miami und der Schweiz. Das Unternehmen strebt eine langfristige Wertschöpfung an und investiert über verschiedene Anlageklassen und Kapitalstrukturen hinweg, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen innovative Wohninvestments, Studentenwohnheime, Co-Living und Hotels liegt. Die W5 Group verfügt über stehendes Kapital und ist bestrebt, nachhaltig Werte zu schaffen und langfristige Partnerschaften mit angesehenen operativen Partnern einzugehen.

13.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de