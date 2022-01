Der Dax konnte auch am Mittwoch seine Erholung vom Vortag fortsetzen, allerdings hat der Auftrieb zuletzt an Schwung verloren. Das am frühen Morgen markierte Hoch bei 16.078 Punkten konnte der deutsche Leitindex im Tagesverlauf nicht mehr erreichen. Schließlich ging er nach einer Konsolidierung mit einem leichten Plus von 68 Punkten (0,43%) bei 16.012 Zählern aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...