Die Aktie von Royal Dutch Shell hat sich seit der Empfehlung des AKTIONÄRs im Herbst 2020 bereits um 87 Prozent verteuert, inklusive Dividenden beträgt das Plus nun 94 Prozent. Und die Aussichten für den Öl- und Gasriesen bleiben gut. So haben die Ölpreise nach ihrem Höhenflug am Dienstag auch am Mittwoch erneut deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt satte 84,66 US-Dollar. WTI stieg indes um 1,29 Dollar auf 82,53 Dollar. Die Ölpreise hatten am Dienstag von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...