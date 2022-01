Teamviewer hat das von schweren Rückschlägen geprägte Jahr 2021 mit einer leicht positiven Note beendet. Dank Kosteneinsparungen im Schlussquartal verdiente der angeschlagene Softwareanbieter operativ etwas mehr als zuletzt in Aussicht gestellt. Details zu den Jahreszahlen sowie einen aktualisierten Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung will das Unternehmen schon am 2. Februar vorlegen. Was ist in diesem Zusammenhang möglich?Eine Dividende zahlt Teamviewer bislang nicht. Im November ...

