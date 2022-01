Südzucker mit starkem Abschluss. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde aktualisiert. E.ON hat sich an der norwegischen Horisont Energi beteiligt. Man strebt eine Zusammenarbeit im Bereich Dekarbonisierung und "blauem" Wasserstoff an. SMA Solar warnte nachbörslich. Eine Rückstellung verhagelt das Ergebnis für 2021.Die Verluste überwiegen heute während der asiatischen Sitzung. Einzig und allein der Taiwan Weighted Index kann sich im Plus halten. Die Verlierer werden von den chinesischen Indizes und dem Nikkei 225 Index (-0,96 %) ...

