Die kurz bevorstehende Zinsanhebung in den USA könnte der Auftakt für noch weitere Zinsschritte sein und damit Bewegung in den Markt für Anleihen bringen. Wie nachhaltig die Zinswende werden kann und was das für die Anleiherenditen, aber auch für die Währungen bedeutet, erklärt Ulrich Leuchtmann, Leiter Währungsanalyse bei der Commerzbank.