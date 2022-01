Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1442 Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Mittwochabend.Auch zum Franken bewegt sich der Euro in engen Spannen und wird aktuell zu 1,0462 Franken nach 1,0461 am Vorabend gehandelt. Ein Dollar kostet derweil 0,9144 Franken - minimal mehr als am Vorabend.Der Euro ...

