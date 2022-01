DJ Kai Arndt verstärkt als neuer Chief Operating Officer die Managementspitze der Montana Aerospace AG - Der erfahrene Manager und Branchenkenner wurde Ende Dezember als COO in den Vorstand berufen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Reinach (pts006/13.01.2022/08:00) - Kai Arndt ist seit Ende 2021 COO der Montana Aerospace AG und verantwortet die operative Entwicklung der Unternehmensgruppe sowie die strategische Entwicklung des Geschäftsbereiches Aerostructures. Der erfahrene Manager mit einem International Executive MBA der Universität St. Gallen ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in der Luftfahrtindustrie tätig - von 1988 bis 2019 für den Flugzeughersteller Airbus in Hamburg und Stade.

"Kai Arndt blickt auf eine mehr als 20-jährige Managementerfahrung in der Luftfahrtbranche zurück und ergänzt mit seiner langjährigen Erfahrung das Management der Montana Aerospace, um den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu beschleunigen und die Zukunft mitzugestalten", betont Michael Tojner, Gründer der Montana Tech Components.

Arndt verantwortete zuvor für das Airbus Werk in Hamburg die Entwicklung und Vermarktung für spezifische Systemkomponenten. Im Werk Stade reorganisierte der gebürtige Deutsche das gesamte Qualitätsmanagement und setzte durch zahlreiche Optimierungsmaßnahmen neue Standards im Bereich QM auch innerhalb der Airbus Gruppe. 2014 wurde er zum Bereichsleiter Finanz & Controlling sowie zum Mitglied des Finanzausschusses Airbus Deutschland bestellt. 2016 übernahm Kai Arndt die Gesamtverantwortung des Airbus-Standortes in Stade. Zusätzlich wurde er zum CFO der CTC GmbH in Stade bestellt. Er verantwortet das Management der Produktions- und Lieferkette für den gesamten Standort.

Nach erfolgreicher Führung und die Weiterentwicklung des Werks vor allem in den Bereichen Qualitäts- und Umweltmanagement sowie dem Aufbau einer effizienten Beschaffungs- und Lieferkette ist es Kai Arndt gelungen, den Airbus-Standort in Stade als Benchmark im Bereich LEAN Management/Produktion zu etablieren sowie die Benchmark im Bereich CFK-Produktionsprozesse in der Luftfahrtindustrie zu setzen. 2019 übernahm Kai Arndt bei Premium Aerotec die Leitung des Finanzbereichs und war bis zum Eintritt bei der Montana Aerospace Mitglied der Geschäftsführung.

Vorstandsbereich der Montana Aerospace neu aufgestellt

Mit dem Eintritt von Kai Arndt ist der Vorstandsbereich der Montana Aerospace AG wie folgt aufgestellt: Markus Nolte konzentriert sich als CEO verstärkt auf die strategische Entwicklung des Unternehmens inklusive der weltweiten Vertriebsaktivitäten sowie der Kommunikation. Kai Arndt verantwortet die operative Entwicklung der Montana Aerospace sowie die Weiterentwicklung der Business Unit Aerostructures. Michael Pistauer verantwortet als CFO der Gesellschaft zusätzlich den Bereich Legal Und Herbert Roth unterstützt als Leiter "Special Project" die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe.

Über die Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund ca. 5.300 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen. https:// www.montana-aerospace.com

Über die Montana Tech Components AG Die 2006 gegründete Montana Tech Components AG ist eine global aktive Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten spezialisiert hat. Die Unternehmen der wachstumsorientierten Gruppe zählen auf ihrem jeweiligen Gebiet zu den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende Innovationen verfolgt MTC in ihren Divisionen - VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG - eine nachhaltige Wachstumsstrategie. 2020 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,72 Mrd. Euro. Montana Tech Components unterhält 83 Standorte in 34 Ländern in aller Welt und beschäftigt rund 11.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. https://www.montanatechcomponents.com

Rückfragehinweis: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 2 841 E-Mail: j.beilein@montanatechcomponents.com Web: http://www.montanatechcomponents.com

(Ende)

Aussender: Montana Tech Components AG Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +41 62 7652500 E-Mail: j.beilein@montanatechcomponents.com Website: www.montanatechcomponents.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220113006 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2022 02:01 ET (07:01 GMT)