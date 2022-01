The following instruments on XETRA do have their first trading 13.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.01.2022Aktien1 US8887871080 Toast Inc.2 US92766K1060 Virgin Galactic Holdings Inc.3 CA24477T1003 Definity Financial Corp.4 US64119V3033 Netstreit Corp.5 AU0000182628 Winsome Resources Ltd.6 US2362721001 Danimer Scientific Inc.7 US80512Q3039 Save Foods Inc.Anleihen1 XS2432565187 Balder Finland Oyj2 XS2433244246 E.ON SE3 XS2433244089 E.ON SE4 US302635AL16 FS KKR Capital Corp.5 US89236TJW62 Toyota Motor Credit Corp.6 XS2433135543 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.7 XS2433136194 Israel, Staat8 US89236TJV89 Toyota Motor Credit Corp.9 DE000LB2V9Z0 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BL85 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BLA4 Landesbank Baden-Württemberg12 XS2431318711 Logicor Financing S.à.r.l.13 DE000NLB3VB5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB3VA7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 US89236TJT34 Toyota Motor Credit Corp.16 CH1148728111 Zürcher Kantonalbank17 DE000AAR0322 Aareal Bank AG18 US05578UAH77 BPCE S.A.19 FR0014007PX9 Caisse Francaise de Financement Local20 FR0014007PY7 Caisse Francaise de Financement Local21 XS2432567555 DNB Bank ASA22 XS2433363509 European Investment Bank (EIB)23 XS2433126807 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 XS2431318802 Logicor Financing S.à.r.l.25 XS2433385650 Nederlandse Waterschapsbank N.V.26 XS2432857048 Nordic Investment Bank27 US842400HM81 Southern California Edison Co.28 USN9T19KAA74 VZ Secured Financing B.V.29 US05578BAW63 BPCE S.A.30 US05578BAV80 BPCE S.A.31 USN7163RAY91 Prosus N.V.32 XS2432565005 Balder Finland Oyj33 FR0014007Q96 Crédit Mutuel Arkéa34 US500769JR67 Kreditanstalt für Wiederaufbau35 DE000HLB5PZ9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HLB5PY2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HLB2995 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HLB2987 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HLB2953 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 XS2431319107 Logicor Financing S.à.r.l.41 US842400HN64 Southern California Edison Co.42 ES0000012K20 Spanien, Königreich