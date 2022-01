Im wechselhaften Marktumfeld kommt die Nordex-Aktie nach wie vor nicht richtig in Schwung. Dabei hält der Auftragsboom beim Turbinenbauer nach wie vor an. Am Donnerstag vermeldet der SDAX-Konzern einen neuen Deal in Finnland. Im frühen Handel kann die Aktie daraufhin wieder zulegen.Nordex liefert 13 Turbinen des Typs N163/5.X aus der Delta4000-Serie für einen 72-Megawatt-Windpark des baltischen Versorgers Enefit Green. Errichtet werden soll der Windpark Tolpanvaara ab Sommer 2023. Zu dem Auftrag ...

