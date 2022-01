DJ LWL Master Class 2022 - für kommende Meister-Spleißer - eudisa-Intensiv-Seminar zum Thema Spleiß- und Messtechnik

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts008/13.01.2022/08:45) - Nicht nur die deutsche Telekommunikations-Branche sucht händeringend Profis für das Spleißen und Messen beim Verlegen von Glasfaserkabelanschlüssen. Auch im Bereich der Gebäudeverkabelung wird aufgrund der technischen Weiterentwicklung der Datenübertragung und der gestiegenen Ansprüche seitens der Endkunden ein Ressourcen-Problem deutlich. Besonders technisch motivierte Neu- und Quereinsteiger können sich auf lukrative und zukunftssichere Jobs freuen. Dafür braucht es aber Schulungen, die die Absolventen in die Lage versetzen, die modernen Glasfaserbearbeitungsgeräte fachgerecht zu bedienen. Hierzu wird in den "LWL Master Class"-Seminaren der eudisa GmbH das dafür nötige Fach-Know-how zu Spleiß-, Messtechnik und Dokumentation vermittelt; in jeweils zweitägigen Intensivseminaren, die wieder regelmäßig in 2022 in München stattfinden werden. Infos über alle LWL-, Spleiß- und Messtechnik-Seminare und Webinare 2022: https://www.eudisa.com/wissen/glasfaser

Meister-Spleißer fallen nie vom Himmel - sie werden von Profis der eudisa GmbH ausgebildet

Ziel der Ausbildung ist, neue technikaffine Mitarbeiter aus anderen Branchen für das Verlegen von Glasfaserkabel-Anschlüssen zu begeistern, um qualifiziertes Personal in der Telekommunikation und Gebäudeverkabelung auch in Zukunft zu gewährleisten. "Glasfasertechnik erfordert Hightech-Geräte, die entsprechend präzise konfiguriert und zum Einsatz gebracht werden müssen. Vor allem technikbegeisterte Menschen kommen hier voll auf ihre Kosten und erlernen die Skills und Techniken sehr schnell, damit dann auf der Baustelle bei der Verlegung alles perfekt funktioniert. Wir schulen Profis und Quereinsteiger in allen Bereichen der Glasfaser-, Spleiß- und Messtechnik mit Praxis-Wissen auf modernsten Geräten aller gängigen Marken und der bei jedem Einsatz benötigten technischen Ausstattung", so Messtechnik-Experte Ulrich Diehl, Geschäftsführer der eudisa GmbH.

Infos über alle LWL-, Spleiß- und Messtechnik-Seminare und Webinare 2022: https://www.eudisa.com/wissen/glasfaser

Zielgruppe: Profis und Neueinsteiger, wie etwa Elektromonteure, Elektrotechniker, IT-Fachkräfte, netzwerkverantwortliche, Personen im Bereich Planung und Projektierung, Praktiker im Bereich Messtechnik, Netzwerk- und Kommunikationstechnik.

Modul 1: LWL Seminar - Theorie und Praxis Glasfaser-Seminar und LWL-Basiswissen rund um Verkabelungsstrecken, Spleißen, Messen; Dauer: 4 Tage. Herstellerneutrales Seminar mit unabhängigen Gutachtern und LWL-Experten, mit Infos zu allen Marken: VIAVI, EXFO, FLUKE, SOFTING, NETSCOUT, FURUKAWA, ACTERNA, FUJIKURA, SUMITOMO, FIBREFOX, INNO, FITEL.

Termine: - München 8./9.2. 2022 - München 29./30.3. 2022 - München 12./13.7. 2022 - München 20./21.9. 2022 - München 15./16.11. 2022 - München 6./7.12. 2022

Modul 2: LWL Messverfahren laut der DIN ISO 14763-3 in Theorie und Praxis Zwei Tage mit dem eudisa Experten-Team im Thema Messen. Insbesondere die OTDR- und Dämpfungsmessung laut Norm DIN ISO/ IEC 14763-3 mit dem Schwerpunkt "Verantwortungen als Ausführender bei messtechnischer Abnahme": Worauf muss geachtet werden? Wie sind Ergebnisse und Verläufe zu interpretieren und zu verstehen? Welche Fehler und Ursachen treten auf?

Termine für die Schulungen und Workshops: - München 10./11 Februar 2022 - München 31.3./1.4. 2022 - München 14./15.7. 2022 - München 22./23.9. 2022 - München 17./18.11. 2022 - München 8./9.12. 2022

Infos und Anmeldung von Mitarbeitern unter Tel. 089 904 10 11 12 oder per E-Mail an: info@eudisa.com

eudisa GmbH die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49-89-904 10 11 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com

(Ende)

Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220113008 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2022 02:46 ET (07:46 GMT)