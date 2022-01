Unterföhring (ots) -Gut gebacken: "Das große Promibacken" erzielte zum sechsten Staffelstart einen zuckersüßen Marktanteil von 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in SAT.1.Sarah Harrison wurde mit 51 von 60 möglichen Punkten die erste "Bäckerin der Woche". Für Evelyn Burdecki (19 Punkte) ist der Ausflug ins Kuchenparadies schon wieder beendet. Sarah Harrison, Natalia Avelon (50 Punkte), Detlef Soost (47,5 Punkte), Faisal Kawusi (44,5 Punkte), Jenny Elvers (40,5 Punkte), Hardy Krüger jr. (36,5 Punkte) und Sven Ottke (33,5 Punkte) backen auch in der nächsten Woche um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck."Das große Promibacken" - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 13.1.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5120160