Ein baldiges Ende der Corona-Pandemie wäre ein Segen, auch für die globalen Aktien-Märkte. Ist Omikron der Anfang vom Ende der Corona-Pandemie? Bill Gates ist davon überzeugt. Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein.

Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates macht Hoffnung auf ein baldiges Ende der COVID-19-Pandemie. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

In einem Twitter-Interview am Dienstag mit Devi Sridhar, Professorin für Global Public Health an der Universität Edinburgh, erklärte Gates auf die Frage wann die Corona-Pandemie voraussichtlich enden werde:

"Die Gesundheitssysteme der Länder, die Omikron-Wellen erleben, werden herausgefordert sein. Die meisten schweren Fälle werden bei ungeimpften Menschen auftreten. Sobald Omikron ein Land erfasst hat, dürften im Rest des Jahres weit weniger Fälle auftreten, sodass Covid-19 eher wie eine saisonale Grippe behandelt werden kann."

Mit dieser Einschätzung ist Bill Gates nicht allein: Die dänische Top-Epidemiologin Tyra Grove Krause hatte kürzlich prognostiziert, dass die Corona-Pandemie in Dänemark bereits in zwei Monaten vorbei sein könnte. Omikron sei zwar ansteckender, aber verursache weniger schwere Krankheitsverläufe. Durch die vielen Infektionen und die Impfstoffe könnte bald eine Grundimmunität gegen Sars-Cov2 in der Bevölkerung erreicht sein.

Analysten der US-Großbank JP Morgan hatten vor Kurzem ebenfalls mit einem bullischen Marktkommentar zu Omikron überrascht. Die neue Coronavirus-Variante sei zwar ansteckender, könnte womöglich aber weniger tödlich sein, so die JPM-Strategen Marko Kolanovic und Bram Kaplan.

Ein baldiges Ende der Corona-Pandemie könnte für weiteren Rückenwind an den globalen Aktien-Märkten sorgen. Innerhalb von fünf Tagen legte der breit gestreute S&P 500 rund 0,5 Prozent hinzu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

