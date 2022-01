Halo Collective: Starke News triggert Rallye - aber da geht noch mehr!

Anzeige / Werbung

Ich bin der festen Überzeugung, dass Halo Collective (WKN: A3C9VV) in den nächsten Wochen und Monaten mit derart vielen Top-News glänzen wird, sodass der derzeitige Börsenwert eine absolute Absurdität darstellt...

...weil dieser, verglichen zum wahren Potential, so tief ist, dass man es gar nicht glauben möchte.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist in meinen Augen gerade jetzt ein klarer Kauf, denn der IPO-Wert der beiden geplanten Spin-Offs übersteigt den derzeitigen Börsenwert des Unternehmens um das 3½-fache, ohne die wahrscheinlich künftigen 50 Mio. Jahresumsatz aus dem Kerngeschäft zu berücksichtigen. Die zuletzt veröffentliche News hat eine Turnaround-Rallye vom Allzeittief ausgehend entfacht!

HALO COLLECTIVE EXPANDS INTO FUNCTIONAL BEVERAGES, AGREES TO ACQUIRE H2C BEVERAGES AND ESTABLISHES A $30M U.S. DISTRIBUTION AGREEMENT WITH ELEGANCE BRANDS

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gab die Übernahme von H2C Beverages und somit einer bestehenden Vertriebs- und Herstellungsvereinbarung mit der Elegance Brands Inc. bekannt, die zugestimmt hat, innerhalb von 24 Monaten nach einem vereinbarten Markteinführungsdatum H2C-Produkte im Wert von 30 Mio. USD anzunehmen, was für Halo einen zusätzlichen Bruttoertrag von 10,5 Mio. USD erzielen soll.

Wir glauben, dass die innovative Produktlinie von Halo, neben unserem auf Innovation ausgerichteten Markenportfolio, starke Verkäufer sein werden, und wir freuen uns, sie unseren expandierenden Vertriebskunden anbieten zu können. RAJ BERI, CEO UND GRÜNDER VON ELEGANCE

NEWS-FAZIT:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) meldete zuletzt schon eine Versechsfachung der verkauften Cannabismenge (Halo Collective Reports Third Quarter 2021 Financial Results). Der Quartalsumsatz betrug 8,7 Millionen US-Dollar, ein Plus von 1,9 Millionen US-Dollar (+28,0 %) gegenüber Q3 2020. Der bereinigte Bruttogewinn betrug 2,3 Millionen US-Dollar. Mit dem Kauf von H2C sollten zu den Quartalsumsätzen zusätzliche 3,75 Mio. USD zu Buche schlagen, sodass man mit vierteljährlichen Finanzabschlüssen mit einem Umsatzvolumen von an die 12 Mio. USD (15,2 Mio. CAD) rechnen darf.

Das man in der Lage ist, die Umsätze nach oben zu schrauben, hat man schon bewiesen, aber ein erheblicher Wert schlummert auch in den geplanten Spin-Offs von Akanda und Triangle, nämlich rund 140 Mio. USD Beteiligungswert, der einer Börsenbewertung von aktuell 40 Mio. USD für Halo gegenübersteht. MEINUNG AUTOR

Apropos Spin-Offs - bei Triangle, bei denen es der Plan ist, den größten zusammenhängenden Cannabisanbau Kaliforniens auf Schiene zu bringen, könnten einige wichtige News anstehen, wie z.B. die Anbaugenehmigung der Bezirksbehörden. Halo-CEO Kiran Sidhu twittert:

Bophelo ist bei @akandacorp in guten Händen. Man leistet großartige Arbeit, die es dem Halo-Team ermöglicht, sich auf die Initiierung des 75-Millionen-Dollar-RegA+-Angebots für @trianglecanna zu konzentrieren. Alle staatlichen Lizenzen wurden bereits ausgestellt und wir erwarten im ersten Quartal unsere lokale Master-Use-Genehmigung. "Targeting full-term grow in 2022".

SITUATIONSFAZIT:

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob wir zuerst bei Akanda oder bei Triangle mit den lang erwarteten IPO-News beglückt werden. Aber es ist auch egal, denn eines seht felsenfest: Der Beteiligungswert der beiden Assets wird, gemessen an den jetzt bekannten Eckdaten, nach Börsengang akkumuliert 140 Mio. USD betragen. Ja sogar jede einzelne Beteiligung sollte den derzeitigen Börsenwert von Halo Collective (WKN: A3C9VV), der momentan bei rund 50 Mio. USD liegt (die H2C Beverages-Übernahme inkludiert), übersteigen. Das bedeutet, dass man das laufende und wachsende Cannabis-Business in Oregon und Kalifornien mit einem Jahresumsatz 2022 von geschätzt über 45 Mio. USD faktisch "gratis" bekommt.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist in meinen Augen auch bei einem heutigen Aktienpreis von 5,00 CAD immer noch zu billig, speziell wenn man in Betracht zieht, dass man as Investor nicht nur auf die beiden IPOs spekulieren darf, sondern auch auf die börsenmäßige Ausgliederung der Tech-Assets oder der Eröffnung des ersten High-End-Cannabisshops in Hollywood u.v.m.. Ich weiß, das sind viele Infos komprimiert in wenigen Sätzen, aber führen Sie sich bei einer Investmententscheidung eines vor Augen: Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD - hat eine kleinere und nicht zusammenhängende Anbaufläche als Triangle, an der Halo rund 50% Anteil besitzt.

HALO COLLECTIVE INC.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

AKANDA:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 13.129.212 Aktien in die Akanda Corp. eingebracht.

Noch immer ist man sehr zurückhaltend im Zusammenhang mit Akanda, das Wort "Nasdaq" in den Mund zu nehmen. Das mag an den sehr strengen Auflagen der SEC liegen, die es bezüglich IPOs gibt. Für meinen Begriff gibt es aber durch die Mitwirkung von Boustad Securities nur einen logischen Schluss und der heißt nunmal "Nasdaq"!

Bei einem IPO-Preis von 5 USD pro Aktie erlangen die 13 Mio. Akanda-Aktien einen Wert von 65 Mio. USD. Das übersteigt die derzeitige Bewertung von Halo Collective schon um über 50%!!!

TRIANGLE:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 MILLIONEN REG-A+ FINANZIERUNG

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

TRIANGLE-FAZIT:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD





Quelle Präsentation





Hier offeriert sich eine gigantische Chance für den Anleger, denn Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat in meinen Augen zweifellos das größte Potential im gesamten "Cannabis-Kosmos"! Derzeit erzielt das Unternehmen Quartalsumsätze von 9-10 Mio. USD und übertrifft damit die eigene Umsatzprognosen.

Das Unternehmen erzielte im ersten bzw. zweiten Quartal 2021 einen Rekordumsatz von 9,9 Mio. USD bzw. 9,1 Mio. USD, was einer Steigerung von 123% bzw. 74% gegenüber dem Vorjahr entspricht.





Abseits des bestehenden und stetig wachsenden US-Geschäfts gibt es aber Assets, die in dieser Firma schlummern, die an Größe nicht zu überbieten sind. Diese kann man in drei Kategorien zusammenfassen:

KALIFORNISCHE EXPANSION:

Im US-amerikanischen Hauptmarkt in Kalifornien hat man große Pläne:

Flowershop - VIP-Cannabismarke, und

drei Hollywood-Dispensaries!





Ende 2020 schloss Halo Collective (WKN: A3C9VV) eine mit Spannung erwartete Partnerschaft mit FlowerShop*, einer konzeptionellen Wellnessmarke, ab und zusammen mit dem Partner und Schlüsselmitglied G-Eazy, einem amerikanischen Rapper und Produzenten aus Oakland, Kalifornien, ging man nun mit Flowershop in den Verkauf!

Der kürzlich gestartete Onlineverkauf, der nur auf die Bay-Area bei Los Angeles beschränkt war, erwies sich als voller Erfolg. Binnen weniger Stunden waren die Produkte ausverkauft.

Aktuelles Photo: G-Eazy + Halo Labs-CEO Kiran Sidhu





Gerald Gillum aka G-Eazy wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Collective (WKN: A3C9VV) produziert und Halo ist auch an Flowershop beteiligt. .

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 20 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.

"Dispensaries" werden die Cannabis-Verkaufsgeschäfte genannt und repräsentieren einen der margenstärksten Geschäftszweige in der Cannabisbranche. Gleich 10 Highend-Geschäfte mit dem Namen "Budega" und angeschlossenem Lieferservice möchte Halo Collective (WKN: A3C9VV) eröffnen.



Erst vor kurzem gab Halo Collective (WKN: A3C9VV) bekannt, dass man mit der Errichtung des ersten Shops begonnen hat und mit einer Eröffnung ist noch heuer zu rechnen ist.

FAZIT:

Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, dann wird man nicht umhin kommen, Halo Collective (WKN: A3C9VV) einen großen Grad einer Unterbewertung zu bescheinigen, und so sollte man unweigerlich zum Schluss kommen, dass ein Investment in die Halo-Aktie möglicherweise eine grandiose Idee sein könnte.

Helmut Pollinger





*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: CA40638K5070